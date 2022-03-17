Как сообщил телеканалу оперативный сотрудник, участники группы были на стадии подготовки нападения.
«Для исполнения преступного замысла они подготовили бутылки с зажигательной смесью», — говорится в сообщении Следственного комитета страны.
Один из задержанных также рассказал в ходе передачи, что собирался напасть на солдата и забрать у него оружие.
По словам следователя, санкция статьи, по которой возбуждено уголовное дело, предусматривает до 20 лет лишения свободы.
Ранее президент страны Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия не участвует в российской спецоперации на Украине, но обеспечивает российским войскам надёжный тыл.