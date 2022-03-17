Комитет государственной безопасности Белоруссии предотвратил в Мозырском районе страны нападение на российских военнослужащих и арестовал готовивших его двоих местных жителей. Об этом 17 марта сообщил телеканал «Беларусь-1»

Как сообщил телеканалу оперативный сотрудник, участники группы были на стадии подготовки нападения. «Чтобы не допустить ударов в спину российским войскам»: Лукашенко заявил о приведении в готовность средств ПВО © president.gov.by

«Для исполнения преступного замысла они подготовили бутылки с зажигательной смесью», — говорится в сообщении Следственного комитета страны.

Один из задержанных также рассказал в ходе передачи, что собирался напасть на солдата и забрать у него оружие.

По словам следователя, санкция статьи, по которой возбуждено уголовное дело, предусматривает до 20 лет лишения свободы.

Ранее президент страны Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия не участвует в российской спецоперации на Украине, но обеспечивает российским войскам надёжный тыл.