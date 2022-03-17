В Министерстве обороны России считают, что в финансируемых США украинских биолабораториях создавались компоненты биологического оружия. Об этом 17 марта сообщил на брифинге для журналистов начальник войск радиационной, химической и биологической защиты России Игорь Кириллов

Он продемонстрировал документы, датированные 2015 годом, подтверждающие непосредственное участие Пентагона в финансировании биологических проектов на Украине.

«Соглашение о совместной биологической деятельности заключено между военным ведомством США и министерством здравоохранения Украины, однако реальным получателем денежных средств являются лаборатории украинского министерства обороны, расположенные в Киеве, Одессе, Львове и Харькове», — сообщил Кириллов. Летучие мыши, птицы и рептилии: Минобороны РФ раскрыло цели американских биолабораторий на Украине © РИА Новости, Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

По его словам, общий объём финансирования этих лабораторий составил 32 млн долларов.

Кириллов сообщил, что проект UP-8, исполняемый с участием этих лабораторий, был направлен на изучение возбудителей Конго-крымской геморрагической лихорадки, лептоспироза и хантавирусов.

«С нашей точки зрения, заинтересованность военных биологов США связана с тем, что эти патогены имеют природные очаги как на территории Украины, так и в России, а их применение может быть замаскировано под естественные вспышки заболеваний. Именно поэтому данный проект получил дополнительное финансирование, а сроки его реализации были продлены», — добавил он.

Как ранее рассказал в интервью изданию Украина.ру микробиолог, бывший член комиссии по биологическому и химическому оружию ООН Игорь Никулин, некоторые американские эксперименты на Украине, например, по переносу птицами бацилл сибирской язвы, в случае успеха имели бы катастрофические последствия для всего населения Земли, так как таким образом можно было бы получить биологическое оружие абсолютно неизбирательного действия.