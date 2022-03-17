«Если только Украина будет продолжать эскалацию в отношении Беларуси, то мы ответим. Что я имею в виду: они в момент конфликта 23-24 числа (февраля) планировали нанесение удара по территории Беларуси. Я об этом говорил. С четырех точек. Мы это предотвратили… Если они будут провоцировать нас постоянно, мы вынуждены будем отвечать», — сказал Лукашенко.
Он отметил, что украинская сторона в последние дни неоднократно нарушала государственную границу Белоруссии летательными аппаратами, в том числе вертолетами.
Кроме того, за последнюю неделю Киев осуществил пуск как минимум двух баллистических ракет «Точка-У» по территории Белоруссии, которые были сбиты.
Днем 14 марта украинские власти нанесли удар баллистической ракетой «Точка-У» по центру Донецка, в результате которого 21 человек погиб, свыше 30 были ранены. В ДНР возложили ответственность за преступный приказ на высшее руководство Украины.