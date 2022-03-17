Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил уверенность в скором завершении спецоперации России на Украине и достижении мира. Об этом он заявил 17 марта в интервью японскому телеканалу TBS

«Я убежден, что в ближайшее время этот конфликт — операция России — закончится миром», — заявил белорусский лидер.

Он добавил, что если президент Украины Владимир Зеленский не заключит со своим российским коллегой Владимиром Путиным договор о мирном прекращении конфликта, то потом украинскому лидеру придётся подписывать акт о капитуляции. Лукашенко рассказал об обнаруженных на Украине наёмниках © president.gov.by

Двадцать четвертого февраля Владимир Путин заявил о начале спецоперации на Украине, целью которой, по его словам, являются защита республик Донбасса, а также денацификация и демилитаризация Украины. За это время под контроль донбасских республик перешли десятки населённых пунктов, ранее контролировавшихся киевским режимом.

Народная милиция ДНР при поддержке российских войск ведёт бои за второй по величине город народной республики Мариуполь, временно оккупированный Украиной. В то же время украинские силовики продолжают регулярно обстреливать населённые пункты Донбасса.