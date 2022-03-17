Западные санкции против России создают стране немало проблем, но одновременно с этим и открывают новые возможности. Об этом 17 марта заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя

«Не захотели»: Путин впервые рассказал о предложении Киеву в самом начале спецоперации © POOL / POOL / Перейти в фотобанк

При этом, продолжил глава государства, после начала военной операции на Украине последовал новый пакет санкций.

«Я уже говорил, что введенные против России ограничения, конечно, создают немало проблем. Но не только проблемы создают, они и открывают для нас новые возможности», — подчеркнул Путин.

Он отметил, что в условиях новых санкций крупные российские бизнес-структуры, в том числе банки, могут спокойно приходить в Крым — теперь им нечего бояться.

Президент России 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

В ответ западные страны ввели новые антироссийские санкции, в том числе против российских банков и предприятий. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в РФ.