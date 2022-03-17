Советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что страна «не проигрывает» на переговорах с Россией о прекращении военных действий. Об этом он заявил в видеообращении, размещённом 17 марта в Telegram-канале ведомства

Арестович утверждал, что «спекуляции о том, что Украина проигрывает переговоры», распространяется в рамках некоей информационно-психологической операции со стороны РФ.

«Хочу вам напомнить, что принципиальная позиция президента, по его словам, состоит в том, что Украина должна быть признана в международных границах по состоянию на 1991 год», — заявил Арестович.

Мединский назвал главную цель России на переговорах © БелТА / БелТА / Перейти в фотобанк

Ранее российские представители заявляли о некоторых подвижках на переговорах с Украиной.

Так, 16 марта министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал о некотором позитивном изменении риторики у членов украинской делегации.

Он также отметил, что восприятие происходящего украинским правительством становится более реалистичным.

Первый раунд переговоров делегаций России и Украины прошел 28 февраля в Гомельской области Белоруссии, тогда встреча продлилась пять часов. Затем стороны встречались 3 марта в Беловежской Пуще и 7 марта в Брестской области. Позже из-за сложностей в логистике для украинской стороны переговоры было решено проводить в онлайн-формате.