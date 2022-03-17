Арестович утверждал, что «спекуляции о том, что Украина проигрывает переговоры», распространяется в рамках некоей информационно-психологической операции со стороны РФ.
«Хочу вам напомнить, что принципиальная позиция президента, по его словам, состоит в том, что Украина должна быть признана в международных границах по состоянию на 1991 год», — заявил Арестович.
Он также заверил, что киевский режим «никогда не поступится» национальными интересами Украины.
Ранее российские представители заявляли о некоторых подвижках на переговорах с Украиной.
Так, 16 марта министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал о некотором позитивном изменении риторики у членов украинской делегации.
Он также отметил, что восприятие происходящего украинским правительством становится более реалистичным.
Первый раунд переговоров делегаций России и Украины прошел 28 февраля в Гомельской области Белоруссии, тогда встреча продлилась пять часов. Затем стороны встречались 3 марта в Беловежской Пуще и 7 марта в Брестской области. Позже из-за сложностей в логистике для украинской стороны переговоры было решено проводить в онлайн-формате.