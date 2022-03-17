«С 00.00 по московскому времени 18 марта снимаются все ограничения на перемещение граждан в рамках Союзного государства России и Белоруссии», — сказал Мишустин.
По его словам, данное решение было согласовано с белорусским премьер-министром Романом Головченко и российским президентом Владимиром Путиным.
Из-за пандемии COVID-19 для поездки в Белоруссию гражданам России требовалось предоставить на границе отрицательный ПЦР-тест или сертификат о вакцинации.
Также применялись ограничения для въезда на личном транспорте.