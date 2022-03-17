Все ограничения на перемещение граждан между Россией и Белоруссией снимаются с полуночи 18 марта. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин 17 марта на заседании правительства

Украина.ру на Youtube Монтян рассказала, когда и как утилизируют Украину