Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 17 марта заявил журналистам, что переговорный процесс между Россией и Украиной продолжается

«Очень сложные»: Зеленский описал переговоры с Россией © president.gov.ua

«Когда будет, мы сообщим», — сказал Песков.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

Первый раунд переговоров делегаций России и Украины прошел 28 февраля в Гомельской области Белоруссии, тогда встреча продлилась пять часов. После стороны встречались 3 марта в Беловежской Пуще и 7 марта в Брестской области. Позже из-за сложностей в логистике для украинской стороны переговоры было решено проводить в онлайн-формате.