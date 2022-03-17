Президент РФ Владимир Путин пока не планирует посещать зону проведения спецоперации на Украине. Об этом журналистам сообщил 17 марта его пресс-секретарь Дмитрий Песков

«Поездки не планируется», — ответил Песков на соответствующий вопрос.

По его словам, президент пока не планирует встреч с ранеными российскими военнослужащими.

При этом пресс-секретарь президента сказал, что «всё будет своевременно».

Двадцать четвертого февраля российский президент Владимир Путин заявил о начале спецоперации на Украине, целью которой, по его словам, является защита республик Донбасса, а также денацификация и демилитаризация Украины. Военный эксперт Шурыгин ответил на вопрос, когда закончится операция на Украине и сколько бойцов потеряет Россия © 1tv.ru

За это время под контроль донбасских республик перешли десятки населённых пунктов, ранее контролировавшихся киевским режимом.

Народная милиция ДНР при поддержке российских войск ведёт бои за второй по величине город народной республики Мариуполь, временно оккупированный Украиной.

В то же время украинские силовики продолжают регулярно обстреливать населённые пункты Донбасса.

Как сообщил 2 марта официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, в ходе спецоперации потери РФ на эту дату составили 498 погибших и 1597 раненых.