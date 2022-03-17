Российская делегация прикладывает громадные усилия к ведению переговоров с Украиной в авральном режиме, однако стиль Киева - весьма неспешный. Об этом 17 марта заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Песков призвал не спешить с прогнозами о результатах переговоров с Украиной © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

Он добавил, что российская сторона хорошо помнит этот стиль «в плане ожидания выполнения Украиной обязательств по Минскому комплексу мер».

«Тогда тоже все долго-долго шло в неспешном режиме. И в итоге стало одной из причин того тупика, в который все это дело зашло. Очень хочется надеяться, что этот стиль не будет применяться в ходе этих переговоров. Все-таки мы рассчитываем на энергичное участие. В конце концов, именно заключение такого документа, согласования всех хорошо понятных параметров и их выполнение может очень быстро прекратить то, что происходит», — уточнил Песков.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

Первый раунд переговоров делегаций России и Украины прошел 28 февраля в Гомельской области Белоруссии, тогда встреча продлилась пять часов. После стороны встречались 3 марта в Беловежской Пуще и 7 марта в Брестской области. Позже из-за сложностей в логистике для украинской стороны переговоры было решено проводить в онлайн-формате.