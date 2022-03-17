«Наши условия предельно понятны, предельно сформулированы и полностью доведены до сведения украинских переговорщиков. Вместе с тем, мы знаем, что стиль ведения украинской стороны переговоров — он весьма и весьма неспешный», — сказал Песков.
Он добавил, что российская сторона хорошо помнит этот стиль «в плане ожидания выполнения Украиной обязательств по Минскому комплексу мер».
«Тогда тоже все долго-долго шло в неспешном режиме. И в итоге стало одной из причин того тупика, в который все это дело зашло. Очень хочется надеяться, что этот стиль не будет применяться в ходе этих переговоров. Все-таки мы рассчитываем на энергичное участие. В конце концов, именно заключение такого документа, согласования всех хорошо понятных параметров и их выполнение может очень быстро прекратить то, что происходит», — уточнил Песков.
Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
Первый раунд переговоров делегаций России и Украины прошел 28 февраля в Гомельской области Белоруссии, тогда встреча продлилась пять часов. После стороны встречались 3 марта в Беловежской Пуще и 7 марта в Брестской области. Позже из-за сложностей в логистике для украинской стороны переговоры было решено проводить в онлайн-формате.