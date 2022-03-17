Китай никогда не забудет о бомбардировке своего посольства в Югославии во время военной кампании НАТО против этой страны в 1999 году. Об этом говорится в опубликованном 17 марта комментарии китайского представительства в Евросоюзе

«Китайцы могут полностью понять боль и страдания других стран, потому что мы никогда не забудем, кто бомбил наше посольство в Союзной Республике Югославии», — указали в представительстве.

«Поджигатель войны» заявил о готовности НАТО к помощи Украине © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк Йенсом Столтенбергом.

В сообщении также говорится, что Китай не нуждается в лекциях о справедливости от «нарушителя международного права».

«Являясь пережитком холодной войны и крупнейшим в мире военным союзом, НАТО продолжает расширять географию и масштаб своих операций. Какую роль она сыграла в обеспечении мира и стабильности во всем мире? НАТО нужно хорошенько подумать», — подытоживает китайское диппредставительство.

В результате удара по посольству КНР в Белграде 7 мая 1999 года погибли двое китайских журналистов и жена одного из них. НАТО позднее утверждала, что целью бомбардировки было расположенное неподалёку здание Федерального управления по снабжению.

Впоследствии США выплатили Китаю 28 миллионов долларов в качестве компенсации за удар.