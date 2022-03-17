«Взятие под контроль российскими военными Чернобыльской АЭС произведено таким образом, чтобы не наносить ущерб ее безопасности. Достигнута договоренность с военнослужащими украинского отделения батальона охраны станции о совместном обеспечении безопасности ее энергоблоков и саркофага», — сказала Захарова.
Она добавила, что Россия намерена и далее прилагать все усилия для обеспечения безопасности станции.
На днях украинские военные уничтожили часть линии электропередачи, по которой запитывались хранилища ядерных отходов в Чернобыле, что могло привести к утечкам радиации. Российские специалисты задействовали резервные генераторы.