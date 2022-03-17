Российская сторона достигла договоренности с украинскими военными о совместном обеспечении безопасности на Чернобыльской атомной электростанции (АЭС). Об этом 17 марта заявила на брифинге официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова

Украина.ру на Youtube Гигантский пузырь лопнул! Безпалько о том, что сработало в качестве иголки