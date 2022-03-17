Издание сообщило, что «Лавров этой ночью летел в Пекин, но президент приказал министру вернуться». По его заявлению, самолет с Лавровым якобы развернулся над Новосибирском.
«Сергей Лавров вчера допоздна работал на "Смоленке" (здание МИД РФ на Смоленском бульваре в Москве. — Ред.), а рано утром приступил к подготовке к переговорам с ближневосточными коллегами в Москве», — написала Захарова.
Она задалась вопросом, дадут ли немецкому журналисту премию за оригинальный фейк.
В четверг Лавров проведет переговоры с главой МИД Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейхом Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном. Встреча состоится в российской столице.