Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова 17 марта в своем Telegram-канале опровергла сообщение немецкой газеты Bild о главе ведомства Сергее Лаврове

Лавров рассказал, как проходит эпохальная борьба за новый миропорядок © REUTERS, Stringer

«Сергей Лавров вчера допоздна работал на "Смоленке" (здание МИД РФ на Смоленском бульваре в Москве. — Ред.), а рано утром приступил к подготовке к переговорам с ближневосточными коллегами в Москве», — написала Захарова.

Она задалась вопросом, дадут ли немецкому журналисту премию за оригинальный фейк.

В четверг Лавров проведет переговоры с главой МИД Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейхом Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном. Встреча состоится в российской столице.