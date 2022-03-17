Украинский олигарх Игорь Коломойский находится в своем родном городе Днепре. Такую информацию озвучил бывший депутат Верховной Рады, командир полка специального назначения «Днепр-1» Юрий Береза. Его слова приводит 17 марта sport.ua

Береза является близким соратником Коломойского. Во время боевых действий в Донбассе в 2014-2015 гг. он возглавлял созданный на деньги олигарха полк специального назначения «Днепр-1». Ныне экс-депутат Рады является почетным президентом и владельцем футбольного клуба «Днепр-1». В Испании объяснили, почему Коломойский финансирует нацистов © скриншот видео "BIHUS info"

По словам Березы, с момента начала российской спецоперации на Украине Коломойский не выезжал из страны.

«Он находится на своем месте в Днепре и никуда не уехал», — сказал экс-парламентарий.

Береза добавил, что Коломойский в настоящее время «занимается обороной страны».

После того как российская армия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, Коломойский воздерживается от общения со СМИ. В последний раз большое интервью он давал в середине февраля «Украинской правде».

Ранее против Коломойского были введены санкции в США. Его подозревают в коррупции и причастности к преступным схемам.