Обнаружение Россией сети финансируемых Пентагоном биолабораторий на Украине не вызвало удивления у Перси Альварадо, бывшего агента госбезопасности Кубы. Об этом он заявил 16 марта в интервью агентству Sputnik

«Известно, что Соединённые Штаты создали лаборатории по исследованию и разработке биологического оружия в различных странах мира», — указал Альварадо.

Перси Альварадо: кто он

Сотрудник спецслужб подчеркнул, что такие лаборатории размещаются не только на Украине, но и в других странах мира, где есть «правительства, полностью подчиняющиеся США».

«Я категорически утверждаю, что такого рода исследовательские лаборатории по биологическому оружию существуют в Латинской Америке», — заявил кубинский специалист.

Кроме того, Альварадо рассказал, что реакция международного сообщества, особенно прямых союзников США, на предоставленную Россией информацию по американским биолабораториям на Украине явно недостаточна.

В связи с этим он указал на важность работы «альтернативных СМИ» по «раскрытию правды».

Как рассказал в интервью изданию Украина.ру микробиолог, бывший член комиссии по биологическому и химическому оружию ООН Игорь Никулин, американские эксперименты на Украине в случае успеха имели бы катастрофические последствия для всего населения Земли, потому что понятно, что это биологическое оружие абсолютно неизбирательного действия.