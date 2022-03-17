«Известно, что Соединённые Штаты создали лаборатории по исследованию и разработке биологического оружия в различных странах мира», — указал Альварадо.
Он добавил, что в этих лабораториях исследуются серии штаммов вирусов с целью их адаптации к особенностям различных этнических групп и народов, населяющих страны, являющиеся геополитическими соперниками США.
Сотрудник спецслужб подчеркнул, что такие лаборатории размещаются не только на Украине, но и в других странах мира, где есть «правительства, полностью подчиняющиеся США».
«Я категорически утверждаю, что такого рода исследовательские лаборатории по биологическому оружию существуют в Латинской Америке», — заявил кубинский специалист.
Кроме того, Альварадо рассказал, что реакция международного сообщества, особенно прямых союзников США, на предоставленную Россией информацию по американским биолабораториям на Украине явно недостаточна.
В связи с этим он указал на важность работы «альтернативных СМИ» по «раскрытию правды».
Как рассказал в интервью изданию Украина.ру микробиолог, бывший член комиссии по биологическому и химическому оружию ООН Игорь Никулин, американские эксперименты на Украине в случае успеха имели бы катастрофические последствия для всего населения Земли, потому что понятно, что это биологическое оружие абсолютно неизбирательного действия.