«Узбекистан привержен поиску мирного решения ситуации и урегулированию конфликта дипломатическими средствами. Для этого, прежде всего, должны быть немедленно прекращены военные действия и насилие», — сказал Камилов.
Он подчеркнул, что Узбекистан признает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.
«Мы не признаем Донецк и Луганск отдельными республиками», — указал глава МИД.
Камилов также заверил, что «Узбекистан обязательно окажет гуманитарную помощь Украине». Он напомнил, что узбекско-украинский взаимный товарооборот по итогам 2021 года вырос в 1,6 раза по сравнению с 2020 годом и превысил 700 млн долларов. По словам министра, сотрудничество двух стран на текущий год предусматривает различные мероприятия.
Ранее в интервью изданию Украина.ру политолог Богдан Безпалько выразил убеждение, что ДНР и ЛНР никогда не вернутся в состав Украины, так же как и Крым.
Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.