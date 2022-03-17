Узбекистан не признает независимость Донецкой и Луганской Народных Республик, выступает за прекращение военных действий на Украине. Об этом 17 марта заявил глава министерства иностранных дел (МИД) Узбекистана Абдулазиз Камилов, выступая в сенате Олий Мажлиса (верхняя палата парламента), передают местные СМИ

Дмитрий Абзалов: Россия получила уникальный шанс вернуться в Узбекистан и всю Среднюю Азию © РИА Новости, Владимир Трефилов Камилов.

Он подчеркнул, что Узбекистан признает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

«Мы не признаем Донецк и Луганск отдельными республиками», — указал глава МИД.

Камилов также заверил, что «Узбекистан обязательно окажет гуманитарную помощь Украине». Он напомнил, что узбекско-украинский взаимный товарооборот по итогам 2021 года вырос в 1,6 раза по сравнению с 2020 годом и превысил 700 млн долларов. По словам министра, сотрудничество двух стран на текущий год предусматривает различные мероприятия.

Ранее в интервью изданию Украина.ру политолог Богдан Безпалько выразил убеждение, что ДНР и ЛНР никогда не вернутся в состав Украины, так же как и Крым.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.