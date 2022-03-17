Исследования по передаче человеку болезней через летучих мышей многие годы системно велись в Харькове под контролем США. Об этом сообщил на брифинге 17 марта официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков

Кроме того, по его словам, там проводились исследования и с другими переносчиками.

«В рамках американского проекта харьковским институтом ветеринарной медицины изучались дикие птицы как векторы для переноса высокопатогенного птичьего гриппа», — отметил военный представитель.

Украинские биолаборатории, «которых нет». Американские СМИ начали задавать неудобные вопросы © Открытые источники Конашенкова, будут представлены и новые документы о вывозе с территории Украины большого количества биоматериалов человека в Великобританию и другие европейские страны.

Ранее заместитель Государственного секретаря Виктория Нуланд признала, что США финансировали биолаборатории на Украине, занимавшиеся важными и секретными исследованиями.

Она также выразила обеспокоенность, что такие лаборотории могут попасть в распоряжение российской стороны.

Как рассказал в интервью изданию Украина.ру микробиолог, бывший член комиссии по биологическому и химическому оружию ООН Игорь Никулин, американские эксперименты на Украине в случае успеха имели бы катастрофические последствия для всего населения Земли, потому что понятно, что это биологическое оружие абсолютно неизбирательного действия.