Кроме того, по его словам, там проводились исследования и с другими переносчиками.
«В рамках американского проекта харьковским институтом ветеринарной медицины изучались дикие птицы как векторы для переноса высокопатогенного птичьего гриппа», — отметил военный представитель.
По словам Конашенкова, будут представлены и новые документы о вывозе с территории Украины большого количества биоматериалов человека в Великобританию и другие европейские страны.
Ранее заместитель Государственного секретаря Виктория Нуланд признала, что США финансировали биолаборатории на Украине, занимавшиеся важными и секретными исследованиями.
Она также выразила обеспокоенность, что такие лаборотории могут попасть в распоряжение российской стороны.
Как рассказал в интервью изданию Украина.ру микробиолог, бывший член комиссии по биологическому и химическому оружию ООН Игорь Никулин, американские эксперименты на Украине в случае успеха имели бы катастрофические последствия для всего населения Земли, потому что понятно, что это биологическое оружие абсолютно неизбирательного действия.