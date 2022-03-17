В Донбассе и на территории Украины успешно продолжается спецоперация РФ и Народной милиции ДНР и ЛНР по денацификации и демилитаризации украинского государства.
Накануне вечером очередной военный объект Украины был выведен из строя. Высокоточным оружием был нанесен авиаудар по арсеналу в Сарнах. В результате действий российских военных украинская армия лишилась арсенала с боеприпасами и ракетами, в то числе для тактического ракетного комплекса «Точка-У».
В понедельник, 14 марта Вооруженные силы Украины нанесли удар «Точкой-У» по центру Донецка. Жертвами теракта стали несколько десятков человек. Минобороны РФ пообещало, что в ответ на это по украинским оборонным предприятиям будут наноситься удары и призвало живущее вблизи них мирное население позаботиться о своей безопасности.
Ранее в интервью изданию Украина.ру политолог Богдан Безпалько выразил убеждение, что ДНР и ЛНР никогда не вернутся в состав Украины, так же как и Крым.