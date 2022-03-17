Российские Вооруженные силы нанесли удар высокоточным оружием по военному складу в населенном пункте Сарны в Ровенской области Украины. Такую информацию на брифинге 17 марта озвучил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков

«Кровавый старик»: Рогозин обрушился с обвинениями на Байдена © Сергей Мамонтов / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

Накануне вечером очередной военный объект Украины был выведен из строя. Высокоточным оружием был нанесен авиаудар по арсеналу в Сарнах. В результате действий российских военных украинская армия лишилась арсенала с боеприпасами и ракетами, в то числе для тактического ракетного комплекса «Точка-У».

В понедельник, 14 марта Вооруженные силы Украины нанесли удар «Точкой-У» по центру Донецка. Жертвами теракта стали несколько десятков человек. Минобороны РФ пообещало, что в ответ на это по украинским оборонным предприятиям будут наноситься удары и призвало живущее вблизи них мирное население позаботиться о своей безопасности.

Ранее в интервью изданию Украина.ру политолог Богдан Безпалько выразил убеждение, что ДНР и ЛНР никогда не вернутся в состав Украины, так же как и Крым.