Россия обладает достаточной мощью, чтобы поставить на место всех своих недругов. Об этом 17 марта сообщил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем первом посте в Telegram

Котлеты и булки сами сделаем: Медведев передал «привет» «Макдональдсу» © РИА Новости, Юлия Зырянова / Перейти в фотобанк

По его словам, русофобия Запада «никогда не достигнет дна».

«Экспансия НАТО к нашим границам, экономическая и информационная война, развязанная против нашей страны по всем фронтам, бесконечные угрозы и запугивания, яростное преследование наших граждан за рубежом. Все это — причины того крайнего обострения международной ситуации, которое весь мир переживает в эти дни», — добавил политик.

Как ранее рассказал в интервью изданию Украина.ру телеведущий Владимир Соловьев, российская спецоперация не направлена против Украины и украинского народа, который взят в заложники нацистами. Подготовленные Западом санкции являются одним из этапов, одним из сражений длинной войны Запада с Востоком, полагает он.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.