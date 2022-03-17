«У России достаточно мощи, чтобы поставить на место всех оборзевших недругов нашей страны. Мы будем и дальше бороться за тот миропорядок, который устраивает Российскую Федерацию и наших граждан. В котором нет места отмороженным нацистам, исторической лжи и геноциду. Нравственная сила и историческая правда, как и раньше, на нашей стороне», — написал он.
По его словам, русофобия Запада «никогда не достигнет дна».
«Экспансия НАТО к нашим границам, экономическая и информационная война, развязанная против нашей страны по всем фронтам, бесконечные угрозы и запугивания, яростное преследование наших граждан за рубежом. Все это — причины того крайнего обострения международной ситуации, которое весь мир переживает в эти дни», — добавил политик.
Как ранее рассказал в интервью изданию Украина.ру телеведущий Владимир Соловьев, российская спецоперация не направлена против Украины и украинского народа, который взят в заложники нацистами. Подготовленные Западом санкции являются одним из этапов, одним из сражений длинной войны Запада с Востоком, полагает он.
Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.