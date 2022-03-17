Риос рассказал, что после первого взрыва он выбежал из здания, в котором спал, и в этот момент ударила ещё одна ракета.
«Удар бросил меня немного вперёд, и я упал в лужу, потеряв сознание на несколько секунд», — рассказал наёмник.
Придя в себя примерно через полминуты, Риос, по его словам, бросился в лес с автоматом и магазином к нему, ожидая, что за ракетным ударом последует наземная атака российских сил.
«Я забежал в лес, чтобы укрыться в траншее или любой яме, которая мне встретится, а ракеты продолжали прилетать. Я встретил американку, которая заблудилась в лесу и пребывала в шоковом состоянии, не знала, куда бежать. Я… дал ей пощёчину, чтобы она среагировала, и упал вместе с ней, потому что последовал ещё одни прилёт», — продолжил Риос.
Всего он насчитал взрывы 35 ракет. В течение следующих суток Риос «раздумывал», и в конце концов решил уехать с Украины.
Интервью корреспонденту Caracol TV он дал, находясь в польском селе Корчова недалеко от украинской границы. Риос утверждал, что, кроме ракетного удара, на решение уехать с Украины повлияло недостаточное боевое обеспечение, предоставленное ему киевским режимом.
«У нас был только один патрон на магазин, не было касок, бронежилетов, ничего. Часть, в которой я находился, была похожа на группу бойскаутов, ночью они жгли костры, держали свет включённым».
Подводя итог беседе с корреспондентом канала, Риос посоветовал соотечественникам не ехать на Украину.
«Не отдавайте жизнь на этой войне, оно того не стоит», — указал наёмник.
Ракетный удар по Яворовскому полигону был нанесён российскими войсками 13 марта.
По данным украинской стороны, в результате погибло 35 человек и 134 было ранено.
Российская сторона заявила об уничтожении до 180 наёмников.
Британская газета Daily Mirror со ссылкой на свои источники сообщила о более чем сотне погибших.