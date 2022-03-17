Мартин Риос, колумбиец, ранее служивший во французском Иностранном легионе, побывал на Украине с намерением участвовать в военных действиях на стороне киевского режима. О своём десятидневном пребывании на Яворовском полигоне и о ракетном ударе по нему он рассказал 16 марта колумбийскому телеканалу Caracol TV

Риос рассказал, что после первого взрыва он выбежал из здания, в котором спал, и в этот момент ударила ещё одна ракета.

«Удар бросил меня немного вперёд, и я упал в лужу, потеряв сознание на несколько секунд», — рассказал наёмник.

El Espectador: Колумбийские наёмники едут воевать на Украину © AFP, Raul ARBOLEDA

«Я забежал в лес, чтобы укрыться в траншее или любой яме, которая мне встретится, а ракеты продолжали прилетать. Я встретил американку, которая заблудилась в лесу и пребывала в шоковом состоянии, не знала, куда бежать. Я… дал ей пощёчину, чтобы она среагировала, и упал вместе с ней, потому что последовал ещё одни прилёт», — продолжил Риос.

Всего он насчитал взрывы 35 ракет. В течение следующих суток Риос «раздумывал», и в конце концов решил уехать с Украины.

Интервью корреспонденту Caracol TV он дал, находясь в польском селе Корчова недалеко от украинской границы. Риос утверждал, что, кроме ракетного удара, на решение уехать с Украины повлияло недостаточное боевое обеспечение, предоставленное ему киевским режимом.

«У нас был только один патрон на магазин, не было касок, бронежилетов, ничего. Часть, в которой я находился, была похожа на группу бойскаутов, ночью они жгли костры, держали свет включённым».

Подводя итог беседе с корреспондентом канала, Риос посоветовал соотечественникам не ехать на Украину.

«Не отдавайте жизнь на этой войне, оно того не стоит», — указал наёмник.

«Аль-Джазира»: Яворовский полигон символизирует расширение НАТО на восток © REUTERS, @BackAndAlive via REUTERS

По данным украинской стороны, в результате погибло 35 человек и 134 было ранено.

Российская сторона заявила об уничтожении до 180 наёмников.

Британская газета Daily Mirror со ссылкой на свои источники сообщила о более чем сотне погибших.