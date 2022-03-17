Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин 17 марта в своем Telegram-канале напомнил президенту США Джо Байдену, что именно он является военным преступником

Байден пообещал Третью мировую войну при одном условии © AP, Saul Loeb

Он прикрепил к посту видеозапись, где Байден признаётся, что именно он предложил бомбить Белград в 1999 году и отправить пилотов американских ВВС на уничтожение мостов на Дунае.

«На краю своей могилы этот кровавый старик должен вспомнить о своих злодеяниях, о тысячах мирных людей, которых он убил», — заключил Рогозин.

Накануне Байден заявил, что считает президента РФ Владимира Путина «военным преступником». Отвечая на вопрос журналистки, готов ли он «после всего, что мы видели», назвать своего российского коллегу военным преступником, Байден сначала ответил отрицательно и отошел, однако через несколько минут вернулся, подошел к журналистке и переспросил ее, а затем сказал: «Он военный преступник».

Как ранее рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев, Запад сознательно делал из Украины инструмент, который должен был спровоцировать ее на войну с Россией, чтобы под этим предлогом ввести против РФ полномасштабные санкции. Поэтому спецоперация РФ на Украине была неизбежна.

Президент России 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.