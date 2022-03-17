Народная милиция освободила уже 95 населенных пунктов на территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщил 17 марта официальный представитель военного ведомства ДНР Эдуард Басурин в эфире телеканала «Россия 24»

Басурин рассказал о тяжелых боях в Мариуполе © РИА Новости, Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Басурин также отметил, что сложилась критическая ситуация с обеспечением водой населения Горловки, Вооруженные силы Украины (ВСУ) вывели из строя подстанцию, которая питает насосы водой.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

Народная милиция ДНР и ЛНР заявила о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.