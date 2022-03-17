«Украинские олигархи, выступающие против нашей страны, финансирующие националистические группировки и поддерживающие преступный режим Зеленского, не должны иметь имущество в России. Это имущество должно быть конфисковано и продано. Вырученные же средства можно направить на восстановление Донбасса», — сказал Шеремет.
Кроме того, по его мнению, с имуществом украинских олигархов на территории Украины нужно поступить аналогично, а средства направить на восстановление инфраструктуры и экономики страны.
«Все их имущество — это следствие наживы и воровства. Вот и пришла пора отвечать за содеянное», — подчеркнул депутат.
Как ранее рассказал в интервью изданию Украина.ру телеведущий Владимир Соловьев, российская спецоперация не направлена против Украины и украинского народа, который взят в заложники нацистами. Отсюда же и санкции, которые были подготовлены Западом, полагает он. Это один из этапов, одно из сражений длинной войны Запада с Востоком.
Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.