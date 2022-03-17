Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет предложил конфисковать российское имущество украинских олигархов, выступающих против России и поддержавших украинского лидера Владимира Зеленского, а вырученные от продажи средства направить на восстановление Донбасса, передает 17 марта РИА Новости

Песков ответил, откуда в Донбасс приедут добровольцы © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

Кроме того, по его мнению, с имуществом украинских олигархов на территории Украины нужно поступить аналогично, а средства направить на восстановление инфраструктуры и экономики страны.

«Все их имущество — это следствие наживы и воровства. Вот и пришла пора отвечать за содеянное», — подчеркнул депутат.

Как ранее рассказал в интервью изданию Украина.ру телеведущий Владимир Соловьев, российская спецоперация не направлена против Украины и украинского народа, который взят в заложники нацистами. Отсюда же и санкции, которые были подготовлены Западом, полагает он. Это один из этапов, одно из сражений длинной войны Запада с Востоком.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.