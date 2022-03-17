Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что спецоперация России на Украине стала для него неожиданностью, поскольку он думал, что концентрация российских войск на украинской границе была нужна для ведения переговоров. Об этом 17 марта сообщает Washington Examiner

Трамп снова заговорил о мировой войне © РИА Новости, Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк Владимир Путин — ред.) так вел переговоры, когда отправил военных к границе… Я думал, что это был жесткий, но умный способ ведения переговоров. Полагал, что он собирается заключить хорошую сделку, как это делают все, с Соединенными Штатами, а другие люди настроены договариваться, как в случае с любой торговой сделкой… А затем он вошел, и я думаю, что он изменился», — сказал Трамп.

Бывший американский лидер назвал решение России начать спецоперацию на Украине «очень печальным для всего мира».

Трамп вновь заявил, что именно он был «очень жестким» в отношениях с Путиным, но при этом хорошо ладил с ним.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский по видеосвязи выступил перед членами Конгресса США. Как рассказал в комментарии изданию Украина.ру политолог Евгений Сатановский, благодаря событиям на Украине Соединенные Штаты избавились от Европы как своего конкурента, которым она могла быть только на российских энергоносителях и на российском сырье.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.