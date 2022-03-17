«Я удивлен, удивлен. Думал, что он (президент России Владимир Путин — ред.) так вел переговоры, когда отправил военных к границе… Я думал, что это был жесткий, но умный способ ведения переговоров. Полагал, что он собирается заключить хорошую сделку, как это делают все, с Соединенными Штатами, а другие люди настроены договариваться, как в случае с любой торговой сделкой… А затем он вошел, и я думаю, что он изменился», — сказал Трамп.
Бывший американский лидер назвал решение России начать спецоперацию на Украине «очень печальным для всего мира».
Трамп вновь заявил, что именно он был «очень жестким» в отношениях с Путиным, но при этом хорошо ладил с ним.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский по видеосвязи выступил перед членами Конгресса США. Как рассказал в комментарии изданию Украина.ру политолог Евгений Сатановский, благодаря событиям на Украине Соединенные Штаты избавились от Европы как своего конкурента, которым она могла быть только на российских энергоносителях и на российском сырье.
Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.