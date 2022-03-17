Расширение НАТО во многом спровоцировало кризис на Украине, управляемый США альянс давно следовало ликвидировать. Об этом написали на днях в редакционной статье китайского издания Global Times

На Украину могут отправить миротворцев из НАТО © пресс-служба президента Украины

Авторы подчеркивают, что НАТО — это марионетка США, военный блок времен холодной войны, которым манипулируют из Вашингтона.

По мнению авторов, Запад впал в крайнее безумие, и все происходящее является также симптомом того, что международное сообщество под давлением США и их союзников все сильнее отклоняется от нормы.

«Руки НАТО в крови, а сам блок представляет серьезную угрозу глобальной безопасности и безопасности на местах. Вправе ли НАТО критиковать другие страны? Эту организацию давно пора было ликвидировать», — отметили в Global Times.

Вместе с тем в статье указано, что в вопросе напряженности между Россией и Украиной нет абсолютной правоты и неправоты, поскольку геополитические, исторические и культурные связи двух стран слишком сложны. Конфликт Москвы и Киева, добавили авторы статьи, является трудноразрешимой проблемой, и изображать его как противостояние добра и зла нерационально и вредно для его решения.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.