Президент Украины Владимир Зеленский 16 марта в своем Twitter поблагодарил членов ЕС за завершение объединения украинской и европейской энергосистем

Зеленский провел переговоры с президентом Турции и премьером Канады © Zelenskiy/Оfficial Урсуле фон дер Ляйен, Кадри Симсон и всем, благодаря кому у нас теперь единая энергосистема!» — написал Зеленский.

В феврале 2021 года глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что Киев планирует отсоединиться от белорусской и российской энергосистем до конца 2023 года и интегрироваться в европейскую. Глава «Нафтогаза» Юрий Витренко также отмечал, что для прекращения импорта электроэнергии из России и Белоруссии объединенная энергосистема Украины должна быть синхронизирована с Европейской сетью системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E).