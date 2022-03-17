«Украина стала членом энергетического Евросоюза. Завершилось объединение украинской и европейской энергосистем. Теперь наша электроэнергия течет в ЕС, а европейская — в Украину. Спасибо членам ЕС, лично Урсуле фон дер Ляйен, Кадри Симсон и всем, благодаря кому у нас теперь единая энергосистема!» — написал Зеленский.
В феврале 2021 года глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что Киев планирует отсоединиться от белорусской и российской энергосистем до конца 2023 года и интегрироваться в европейскую. Глава «Нафтогаза» Юрий Витренко также отмечал, что для прекращения импорта электроэнергии из России и Белоруссии объединенная энергосистема Украины должна быть синхронизирована с Европейской сетью системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E).