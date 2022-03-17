Британский наемник уехал домой после девяти часов пребывания на Украине. Свою историю он рассказал на днях журналу 1843 magazine

«Не в Донбасс». Военный эксперт о том, куда бы пошли западные наемники на Украине © РИА Новости, Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

«Мне неинтересно становиться героем или умирать», — сказал он, признавшись, что расценил возможность присоединиться к украинским силам как обман. Наемник заявил, что Украина продала ему «мечту о помощи», а в итоге он чуть не попал в «ужаснейшие зоны боевых действий».

Мужчина рассказал, что убедил отказаться от контракта еще 20 добровольцев. По его словам, многие иностранцы не ожидали, что им придется противостоять «настоящей стране с настоящей армией, вооружением и превосходными тактическими возможностями».

При этом среди наемников были те, кто поддерживал неонацистские взгляды, а некоторые из иностранцев не имели никакого боевого опыта.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.