По его словам, в руках боевиков из батальонов территориальной обороны остаются 6 910 граждан из 22 иностранных государств. Также покинуть Украину не могут экипажи 70 иностранных судов, добавил Мизинцев.
Ранее в Минобороны России сообщили, что украинская сторона обстреляла колонну с беженцами на харьковском направлении. В результате ЧП погибли четыре человека, также есть раненые. Уточнялось, что колонна двигалась из Харькова в Россию по гуманитарному коридору.
Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.