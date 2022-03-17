В заложниках у украинских нацистов остаются более 6,9 тысячи мирных жителей. Об этом 16 марта сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев

Украинские боевики взяли в заложники жителей Мариуполя и Волновахи © AP, Evgeniy Maloletka

Ранее в Минобороны России сообщили, что украинская сторона обстреляла колонну с беженцами на харьковском направлении. В результате ЧП погибли четыре человека, также есть раненые. Уточнялось, что колонна двигалась из Харькова в Россию по гуманитарному коридору.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.