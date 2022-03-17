Российские войска под Мариуполем провели успешную спецоперацию по вызволению группы спецназовцев из окружения украинских националистов. Об этом 17 марта сообщил в своем Telegram глава Чечни Рамзан Кадыров

«Вечером будет поздно»: Кадыров дал Мариуполю время, чтобы сдаться © REUTERS, Chingis Kondarov удалось прорвать кольцо, координируя действия по радиосвязи с окруженными, после чего противник стремительно отступил под огневым натиском.

Дважды за это время противник предлагал спецназовцам сдаться, но те «остались преданными долгу и присяге и вернулись живыми и невредимыми».

Кадыров добавил, что каждого из бойцов за проявленную стойкость и мужество представят к государственной награде. В координации операции участвовал депутат Госдумы Адам Делимханов.

Ранее стало известно, что российские военные уничтожили одного из главных идеологов националистического полка «Азов» Николая Кравченко. Националист с позывным «Крук» (укр. Ворон) погиб в окруженном силами Донецкой Народной Республики Мариуполе. Официально украинские власти пока не подтверждали эту информацию. Министерство обороны России также не давало комментарии на этот счет.