«В течение дня говорил с друзьями Украины. С президентом Турции Эрдоганом, премьер-министром Канады Трюдо. Поблагодарил за поддержку, договорились о новых шагах ради мира в нашей стране», — сказал Зеленский.
Он также отметил, что поговорил с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином, которому выразил соболезнования в связи с гибелью ирландского журналиста, оператора телеканала Fox News Пьера Закревски в селе Киевской области.
Накануне в канцелярии Эрдогана по итогам его разговора с Зеленским сказали, что Турция стремится к установлению долгосрочного мира между Россией и Украиной. Продолжение конфронтации не пойдет никому на пользу, заявили в Анкаре.
Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.