Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Об этом украинский лидер сообщил в своем видеообращении в Telegram.

«Очень сложные»: Зеленский описал переговоры с Россией © president.gov.ua

Он также отметил, что поговорил с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином, которому выразил соболезнования в связи с гибелью ирландского журналиста, оператора телеканала Fox News Пьера Закревски в селе Киевской области.

Накануне в канцелярии Эрдогана по итогам его разговора с Зеленским сказали, что Турция стремится к установлению долгосрочного мира между Россией и Украиной. Продолжение конфронтации не пойдет никому на пользу, заявили в Анкаре.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.