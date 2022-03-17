Президент Украины Владимир Зеленский 16 марта охарактеризовал переговоры с Россией как «очень сложные». Об этом он заявил NBC News

Ищенко описал весь вред, который приносят переговоры РФ с Украиной © РИА Новости, Нина Зотина

«Я даже не могу сказать, что у нас на данный момент есть какие-то отношения», — отметил Зеленский.

Ранее украинский лидер отмечал, что Москва и Киев «начали разговаривать, а не бросать только ультиматумы». Москва, в частности, добивается нейтрального статуса соседнего государства.

В понедельник Россия и Украина начали по видеосвязи четвертый раунд переговоров, но в этот же день объявили технический перерыв. Общение возобновилось на следующий день и продолжилось 16 марта.

Глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский заявил, что Киев предлагает объявить нейтралитет по примеру Швеции или Австрии. В Кремле заявили, что этот вариант рассматривается как компромиссный. Австрийская или шведская модель нейтрального государства предполагает, что страна не вступает ни в один из военных блоков, при этом она может иметь собственную армию.

Газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что готовящийся план мирного соглашения будет состоять из 15 пунктов. Договоренности включают прекращение огня и отвод российских войск в обмен на нейтральный статус Украины и ограничения в отношении ее вооруженных сил. Кроме того, Киев должен отказаться от иностранных военных баз и вооружений — взамен союзники, например США, Великобритания и Турция, предоставят ему гарантии безопасности.

Источник РБК, знакомый с содержанием переговоров с российской стороны, назвал «неверной» эту информацию. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк также заявил РБК, что «это во многом не соответствует тому, что происходит на переговорной площадке».

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.