В ходе своего выступления перед Конгрессом США по видеосвязи президент Украины Владимир Зеленский потребовал у американских правотворцев выделить Украине боевые самолёты. Это прокомментировал политический аналитик Евгений Сатановский в интервью Украина.ру

В числе просьб Зеленского к американскому Конгрессу также входило установление бесполётной зоны над Украиной. Сатановский: Зеленский просил у американского Конгресса трудоустройства © РИА Новости, Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк

«Помимо бесполетной зоны и самолетов, Зеленскому еще нужны звездные корабли, бластеры, несколько атомных бомб и пару водородных. Орбитальная спутниковая группировка для уничтожения России с орбиты Украине тоже бы не помешала. Его понимаю. Остап Бендер в свое время просил деньгами, Паниковский брал еще гусем. Зеленский — это такой вариант молодого и злобного Паниковского, на Бендера он не тянет», — сказал Сатановский.

Зеленский делаёт всё от него зависящее, чтобы его на Западе не забыли и по возможности трудоустроили в будущем, заключил эксперт.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

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