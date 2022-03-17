Выступая перед Конгрессом США, Зеленский аппелировал к эпохальным событиям американской истории, сравнивая их с трудностями, которые сейчас переживает Украина.
«Что касается пассажей Зеленского про Перл-Харбор и 11 сентября, то после функционирования в качестве президента Украины ему надо будет трудоустраиваться так же, как и Саакашвили. Саакашвили в свое время трудоустроили на Украине», — сказал Сатановский.
Вполне возможно, что Зеленского трудоустроят в другой несчастной стране, заключил эксперт.
Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
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