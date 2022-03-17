Президент Украины Владимир Зеленский во время своего выступления перед Конгрессом США заявил, что Украина переживает то же самое, что пережила Америка во время Перл-Харбора и теракта 11 сентября. Это - лишь одна из его попыток «трудоустроиться» в будущем, считает политический аналитик Евгений Сатановский. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру

Выступая перед Конгрессом США, Зеленский аппелировал к эпохальным событиям американской истории, сравнивая их с трудностями, которые сейчас переживает Украина. Зеленский выполнил задание Запада, а его обманули: зачем президент Украины обратился к Конгрессу США © AP, J. Scott Applewhite, Pool

«Что касается пассажей Зеленского про Перл-Харбор и 11 сентября, то после функционирования в качестве президента Украины ему надо будет трудоустраиваться так же, как и Саакашвили. Саакашвили в свое время трудоустроили на Украине», — сказал Сатановский.

Вполне возможно, что Зеленского трудоустроят в другой несчастной стране, заключил эксперт.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

Полностью интервью можно прочитать здесь.