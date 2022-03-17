Переговоры Москвы с Киевом касательно операции по денацификации являются лишь дипломатической игрой. Россия не отступит, пока не осуществится полный и окончательный разгром вооружённых формирований Украины. О сроках завершения спецоперации рассказал в интервью Украина.ру обозреватель РИА Новости Петр Акопов

По словам советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича, мирное соглашение между Россией и Украиной ожидается в течение одной-двух недель, в крайнем случае — до конца мая. Военкор Стешин объяснил, почему НАТО не будет воевать за Украину © РИА Новости, / Перейти в фотобанк

«Что касается переговоров с Украиной, то это все от лукавого. И мы, и они играют…Но в начале мая не будет никакой группировки ВСУ в Донбассе. В лучшем случае она останется возле Одессы или под Киевом. За две недели мы сделали не все, что хотели, но достаточно. Операция не закончится без разоружения ВСУ в результате капитуляции или ее уничтожения», — сказал Акопов.

Только после завершения задачи-минимум по разоружению Украины настанет время определять будущее этой страны, заключил собеседник издания.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

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