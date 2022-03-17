По словам советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича, мирное соглашение между Россией и Украиной ожидается в течение одной-двух недель, в крайнем случае — до конца мая.
«Что касается переговоров с Украиной, то это все от лукавого. И мы, и они играют…Но в начале мая не будет никакой группировки ВСУ в Донбассе. В лучшем случае она останется возле Одессы или под Киевом. За две недели мы сделали не все, что хотели, но достаточно. Операция не закончится без разоружения ВСУ в результате капитуляции или ее уничтожения», — сказал Акопов.
Только после завершения задачи-минимум по разоружению Украины настанет время определять будущее этой страны, заключил собеседник издания.
Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
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