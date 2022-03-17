Украинские эмигранты в Россию несколько оптимистичнее оценивали состояние украинского общества, чем это было на самом деле, подчеркнул эксперт.
«То есть рассчитывая на то, что армейский тыл будет обеспечен как минимум на востоке Украины местными ресурсами, мы столкнулись с тем, что местные ресурсы не только не обеспечивают армейский тыл, но и вредят тылу. А это нарисовало совершенно другую картину», — сказал Ищенко.
У России есть возможность провести до конца эту операцию, пусть и с задержкой. Даже в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств наподобие втягивания в конфликт на Украине восточноевропейских государств Россия сможет разгромить ещё одну армию, заключил собеседник издания.
Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
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