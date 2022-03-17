Проблема, замедляющая проведение спецоперации на Украине, не заключается в большом количестве западного оружия в стране. Об этом в интервью Украина.ру рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко

Украинские эмигранты в Россию несколько оптимистичнее оценивали состояние украинского общества, чем это было на самом деле, подчеркнул эксперт. Ищенко объяснил, почему в России не будет мобилизации © Владимир Трефилов

«То есть рассчитывая на то, что армейский тыл будет обеспечен как минимум на востоке Украины местными ресурсами, мы столкнулись с тем, что местные ресурсы не только не обеспечивают армейский тыл, но и вредят тылу. А это нарисовало совершенно другую картину», — сказал Ищенко.

У России есть возможность провести до конца эту операцию, пусть и с задержкой. Даже в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств наподобие втягивания в конфликт на Украине восточноевропейских государств Россия сможет разгромить ещё одну армию, заключил собеседник издания.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

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