Мобилизация в России невыгодна с точки зрения внутренней политики. Мы не должны отрывать тысячи рабочих рук от экономики, считает обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру

От мобилизации России стоит отказаться в любом случае, нужное количество людей для участия в спецоперации можно набрать, привлекая добровольцев, уверен эксперт. Зарубежные добровольцы захотели присоединиться к российской спецоперации © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк

«Проблема мобилизации состоит в том, что мобилизацию проводят не добровольно и не по специальностям, а по возрастам. И проводя мобилизацию, можно вырвать из нужных секторов большое количество уникальных специалистов, которых заменить будет некем», — сказал Ищенко.

Набор добровольцев же не критичен для экономики — в основном в добровольцы идут люди, знакомые с военным делом, либо безработные, либо низкоквалифицированные кадры, которых можно заменить, заключил собеседник издания.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

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