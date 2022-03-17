От мобилизации России стоит отказаться в любом случае, нужное количество людей для участия в спецоперации можно набрать, привлекая добровольцев, уверен эксперт.
«Проблема мобилизации состоит в том, что мобилизацию проводят не добровольно и не по специальностям, а по возрастам. И проводя мобилизацию, можно вырвать из нужных секторов большое количество уникальных специалистов, которых заменить будет некем», — сказал Ищенко.
Набор добровольцев же не критичен для экономики — в основном в добровольцы идут люди, знакомые с военным делом, либо безработные, либо низкоквалифицированные кадры, которых можно заменить, заключил собеседник издания.
Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
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