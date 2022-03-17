Россия не откажется от освобождённых ею в ходе спецоперации областей Украины, заявил обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко

После достижения целей спецоперации России — демилитаризации и денацификации Украины, в освобождённых регионах страны могут пройти референдумы, но есть и другие варианты развития событий, подчеркнул Ищенко. Ищенко описал весь вред, который приносят переговоры РФ с Украиной © РИА Новости, Нина Зотина

«Например, можно превратить Украину из унитарного государства в мягкую конфедерацию, когда входящие в нее регионы могут свободно входить, выходить, сходиться, расходиться. Вариантов сохранения контроля над этим коридором много. Эти области вообще могут захотеть войти в состав России. Ничего сложного в этом тоже нет», — сказал эксперт.

В то же время, Ищенко подчёркивает абсурдность самого факта переговоров с нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским. По мнению собеседника издания, Зеленский — фигура для России недоговороспособная.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

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