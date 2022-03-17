Между Москвой и Киевом прошли три раунда переговоров, касающихся российской спецоперации. Обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко рассказал, чем они вредят усилиям России по денацификации и демилитаризации Украины

Если спецоперация России не будет доведена до логического конца, то требования Украины будут увеличиваться. Есть риск, что киевская власть "сядет на шею" России и "свесит ноги", подчеркнул эксперт. «Похожи на людей, да не очень»: Шурыгин сказал, зачем нужны переговоры с Украиной © РИА Новости, Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

«Так что я не понимаю смысла присутствия российской делегации на этих переговорах. Тем более что самим фактом переговоров Россия вносит диссонанс в свое собственное общество. Многие люди опасаются, что в результате Москва отступит от своих требований и пойдет на уступки Украине», — сказал Ищенко.

В свою очередь, многие на Украине, глядя на то, что переговоры продолжаются, опасаются, что Москва откажется от части своих требований и потом к ним вернутся нацисты, которые их убьют за сотрудничество с создаваемыми Россией местными администрациями, добавил эксперт.

Переговоры с Украиной перестали приносить хоть какую-либо пользу и начали приносить практический вред, заключил Ищенко.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

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