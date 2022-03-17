Ранее сообщалось, что на переговорах обсуждался нейтральный статус Украины, в частности, по словам главы российской делегации на переговорах с Киевом Владимира Мединского, Украина запросила статус нейтрального государства, схожий с Швецией и Австрией.
«Такой формат нейтралитета — это вообще не нейтралитет. Это просто не очень скрытая возможность сотрудничать с НАТО. Если Украина отказывается признать Крым и Донбасс российскими, то в таком формате с ними вообще не о чем разговаривать», — сказал Ищенко.
Собеседник издания напомнил, что как Австрия, так и Швеция активно сотрудничают с НАТО и выдерживают антироссийскую линию во внешней политике. Так, ВС Швеции осуществляют слежение за российскими подлодками в Балтийском море.
Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
Полностью интервью можно прочитать здесь.