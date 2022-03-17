Между Москвой и Киевом прошли три раунда переговоров, касающихся российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. На них, в частности, обсуждался нейтральный статус Украины. Это прокомментировал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко в интервью Украина.ру

Ранее сообщалось, что на переговорах обсуждался нейтральный статус Украины, в частности, по словам главы российской делегации на переговорах с Киевом Владимира Мединского, Украина запросила статус нейтрального государства, схожий с Швецией и Австрией. Мединский: Украина на переговорах хочет получить статус Австрии или Швеции © БелТА / БелТА / Перейти в фотобанк

«Такой формат нейтралитета — это вообще не нейтралитет. Это просто не очень скрытая возможность сотрудничать с НАТО. Если Украина отказывается признать Крым и Донбасс российскими, то в таком формате с ними вообще не о чем разговаривать», — сказал Ищенко.

Собеседник издания напомнил, что как Австрия, так и Швеция активно сотрудничают с НАТО и выдерживают антироссийскую линию во внешней политике. Так, ВС Швеции осуществляют слежение за российскими подлодками в Балтийском море.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

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