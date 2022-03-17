Ряд экспертов утверждает, что военная цель Украины заключается в затягивании российской спецоперации и ожидании помощи от НАТО. Военный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин считает, что время для помощи НАТО для Украины прошло. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру

«Украина — все. Столица этого государства осаждена нашими войсками. Никаких вариантов переломить ситуацию у них нет. Там выжжена практически вся инфраструктура и в ближайшие дни будет нарушено управление между частями. НАТО нужно было вмешиваться недели две назад, теперь уже поздно», — сказал Стешин. Военкор Стешин: Россия не собирается оставлять Украину «в живых» © Facebook, Дмитрий Стешин

Ранее сообщалось, что вооружённые силы России нанесли точечный ракетный удар по полигону Яворовский, который являлся сборным пунктом для иностранных наёмников, прибывавших на Украину. Российские военные будут и впредь уничтожать на Украине иностранных наёмников, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

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