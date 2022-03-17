«Украина — все. Столица этого государства осаждена нашими войсками. Никаких вариантов переломить ситуацию у них нет. Там выжжена практически вся инфраструктура и в ближайшие дни будет нарушено управление между частями. НАТО нужно было вмешиваться недели две назад, теперь уже поздно», — сказал Стешин.
Ранее сообщалось, что вооружённые силы России нанесли точечный ракетный удар по полигону Яворовский, который являлся сборным пунктом для иностранных наёмников, прибывавших на Украину. Российские военные будут и впредь уничтожать на Украине иностранных наёмников, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
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