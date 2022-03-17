Мариуполь на Украине считался прифронтовым городом, и сейчас в нём окопались украинские вооружённые формирования и националисты со значительными запасами боеприпасов. О роли Мариуполя в ходе российской спецоперации на Украине рассказал в интервью Украина.ру военный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин

Мариуполь в настоящий момент полностью блокирован российскими войсками и войсками ДНР, напомнил эксперт. «Прикладом по ногам». Военкор Стешин рассказал, как вскоре обойдутся со «свидомыми» на Украине © Facebook, Дмитрий Стешин

«Мариуполь сейчас заблокирован, и от него ничего не зависит. Это вещь в себе. Например, блокадный Ленинград держал важные участки фронта со стороны Финляндии и там не до конца было замкнуто кольцо блокады. Там базировалась такая удивительная вещь, как Балтийский флот с его главными калибрами. А Мариуполь — это просто «котел», в котором сидят эти отморозки и мучают местных жителей этой осадой», — сказал Стешин.

Положение мирных жителей в городе постепенно улучшается — на днях националисты разрешили части гражданских покинуть Мариуполь по гуманитарному коридору, отметил собеседник издания.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

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