Официально Россия выступает против оккупации территории Украины и уничтожения украинской государственности. Однако военный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин считает эти тезисы лишь дипломатическим жестом. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру

Россия не намеревается сохранить существование украинской государственности в её нынешнем виде, считает эксперт. Просто о сложном. Почему российская военная спецоперация — не война © REUTERS, Pavlo Palamarchuk

«Это просто дипломатический жест. Все прекрасно понимают, что если оставить Украину в нынешнем виде, то через 20 лет будет «на колу мочало, начинай сначала». И тогда старый хохол снова будет рассказывать молодому хохленку, как они завоевали свободу на Майдане, а москали у нас ее забрали», — сказал Стешин.

Между Москвой и Киевом продолжаются переговоры, касающиеся спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Ранее три раунда переговоров прошли на территории Белоруссии, а в турецкой Анталье встретились главы МИД двух государств — Сергей Лавров и Дмитрий Кулеба.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

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