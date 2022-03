Территории Украины, освобождённые вооружёнными силами РФ в ходе спецоперации, требуют поддержания порядка сейчас и в будущем. Об этом в интервью Украина.ру рассказал военный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин

Функция поддержания порядка и миротворческая миссия на Украине будут возложены на военных ДНР и ЛНР, уверен эксперт. Военкор Стешин рассказал о положении националистов в осаждённом Мариуполе © REUTERS, Press service of the National Police of Ukraine/Handout

«А дальше я могу сказать, что, когда полностью освободят Донецкую и Луганскую области, режим на освобожденных территориях материковой Украины будут поддерживать ребята из ДНР/ЛНР. У них есть моральное право и прикладом дать по ногам, и жестко побеседовать с людьми, которые топят за Украину», — сказал Стешин.

Для всех же «свидомых» граждан Украины, выезжающих с территории, где проходит российская спецоперация, оставят резервацию в западных областях страны под протекторатом Польши, заключил собеседник издания.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

