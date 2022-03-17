Функция поддержания порядка и миротворческая миссия на Украине будут возложены на военных ДНР и ЛНР, уверен эксперт.
«А дальше я могу сказать, что, когда полностью освободят Донецкую и Луганскую области, режим на освобожденных территориях материковой Украины будут поддерживать ребята из ДНР/ЛНР. У них есть моральное право и прикладом дать по ногам, и жестко побеседовать с людьми, которые топят за Украину», — сказал Стешин.
Для всех же «свидомых» граждан Украины, выезжающих с территории, где проходит российская спецоперация, оставят резервацию в западных областях страны под протекторатом Польши, заключил собеседник издания.
Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
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