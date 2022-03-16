Некоторые страны Латинской Америки, в частности, Венесуэла, Куба и Никарагуа, а также Центральноафриканская Республика и Сирия проявляют намерения признать республики Донбасса в качестве независимых государств. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире программы «Соловьев Live»

Он напомнил, что, помимо Российской Федерации, республики Донбасса недавно были признаны Абхазией.

«Что касается дальнейшей работы, скажу, что намерений много у стран — Сирия, страны Латинской Америки — Венесуэла, Куба, Никарагуа, а также ЦАР. Есть ещё много намерений. Но сейчас у нас даже МИД работает в режиме того, чтобы сначала войну закончить», — сказал Пушилин.

Лукашенко анонсировал решение по признанию ЛНР и ДНР © president.gov.by Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик.

Ранее они были признаны только Южной Осетией.

Никарагуа и Венесуэла установили дипломатические отношения с Абхазией и Южной Осетией, соответственно, в 2008 и 2009 году.

Придерживающаяся более консервативного подхода к международным вопросам Куба до сих пор их не признала.