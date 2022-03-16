При наступлении сил ЛНР на село Болотенное были найдены штабные документы 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, изобличающие преступления её военных по отношению к жителям Донбасса. Об этом агентству РИА Новости заявили 16 марта в министерстве государственной безопасности республики

Корреспонденту агентства были продемонстрированы карты, на которых были обозначены секторы обстрела, включающие населённые пункты Хрящёвка и Пионерское.

«В нашем распоряжении есть ведомость результатов проверки миномётной батареи… здесь, как вы видите, есть фамилии и звания», — рассказала корреспонденту сотрудница ведомства.

В ДНР сообщили об увеличении числа жертв донецкой трагедии 14 марта © РИА Новости, Максим Блинов / Перейти в фотобанк

В интервью агентству жители села подтвердили факты миномётных обстрелов военными ВСУ соседних населённых пунктов.





По их словам, часто такие обстрелы совершались в состоянии алкогольного опьянения.

Двадцать четвертого февраля российский президент Владимир Путин заявил о начале спецоперации на Украине, целью которой, по его словам, являются защита республик Донбасса, а также денацификация и демилитаризация Украины.

За это время под контроль донбасских республик перешли десятки населённых пунктов, ранее контролировавшихся киевским режимом.

Народная милиция ДНР при поддержке российских войск ведёт бои за второй по величине город народной республики Мариуполь, временно оккупированный Украиной. В то же время украинские силовики продолжают регулярно обстреливать населённые пункты Донбасса.