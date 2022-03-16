Корреспонденту агентства были продемонстрированы карты, на которых были обозначены секторы обстрела, включающие населённые пункты Хрящёвка и Пионерское.
«В нашем распоряжении есть ведомость результатов проверки миномётной батареи… здесь, как вы видите, есть фамилии и звания», — рассказала корреспонденту сотрудница ведомства.
По словам сотрудников МГБ, наличие документов позволит расследовать обстрелы, совершавшиеся против мирных граждан, и установить фамилии виновных.
Двадцать четвертого февраля российский президент Владимир Путин заявил о начале спецоперации на Украине, целью которой, по его словам, являются защита республик Донбасса, а также денацификация и демилитаризация Украины.
За это время под контроль донбасских республик перешли десятки населённых пунктов, ранее контролировавшихся киевским режимом.
Народная милиция ДНР при поддержке российских войск ведёт бои за второй по величине город народной республики Мариуполь, временно оккупированный Украиной. В то же время украинские силовики продолжают регулярно обстреливать населённые пункты Донбасса.