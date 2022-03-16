Президент РФ Владимир Путин рассказал, что Запад делает ставку на «пятую колонну», пытаясь расколоть российское общество, однако народ России сможет отличить патриотов от предателей. Его слова прозвучали 16 марта во время совещания по вопросам экономики, трансляцию которого вел телеканал «Россия 24»

«Не захотели»: Путин впервые рассказал о предложении Киеву в самом начале спецоперации © POOL / POOL / Перейти в фотобанк

Российский президент заявил, что не осуждает тех, у кого «вилла в Майами, кто любит фуа-гра», при этом, по его словам, есть те, кто хочет быть в «высшей касте» и сидеть на Западе, но таких людей лишь используют для нанесения вреда России.