«Они (Запад — ред.) и сейчас, в очередной раз хотят повторить попытку дожать нас, додавить, превратить в слабую зависимую страну, нарушить территориальную целостность, расчленить — в лучшем для них варианте Россию. Тогда у них это не вышло, не выйдет и сейчас. Безусловно, они будут делать ставку на так называемую пятую колонну. На нацпредателей, на тех кто зарабатывает деньги здесь у нас, а живет там. И живёт не в географическом смысле этого слова, а по своим мыслям, по своему рабскому сознанию», — сказал Путин.
Российский президент заявил, что не осуждает тех, у кого «вилла в Майами, кто любит фуа-гра», при этом, по его словам, есть те, кто хочет быть в «высшей касте» и сидеть на Западе, но таких людей лишь используют для нанесения вреда России.