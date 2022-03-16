В самом начале спецоперации на Украине российская сторона предложила киевским властям не вступать в боевые действия и вывести свои войска из Донбасса, однако они ответили отказом. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин 16 марта на совещании по экономическим вопросам. Трансляцию вел телеканал «Россия 24»

«Хочу сказать об этом впервые: в самом начале операции на Донбассе киевским властям по разным каналам с целью избежать бессмысленного кровопролития было предложено не вступать в боевые действия, а просто вывести свои войска из Донбасса. Не захотели. Ну что же, это — их решение», — сказал российский президент.

Он добавил, что рано или поздно к киевскому правительству придёт осознание того, что происходит в реальной обстановке. Ответственные за трагедию в Донецке, вырвавшиеся из Мариуполя, налоги и инсулин. Хроника событий на Украине на 17:00 14 марта © РИА Новости, Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Двадцать четвертого февраля Путин заявил о начале спецоперации на Украине, целью которой, по его словам, являются защита республик Донбасса, а также денацификация и демилитаризация Украины.

За это время под контроль донбасских республик перешли десятки населённых пунктов, ранее контролировавшихся киевским режимом.

Народная милиция ДНР при поддержке российских войск ведёт бои за второй по величине город народной республики Мариуполь, временно оккупированный Украиной.

В то же время украинские силовики продолжают регулярно обстреливать населённые пункты Донбасса.