«Хочу сказать об этом впервые: в самом начале операции на Донбассе киевским властям по разным каналам с целью избежать бессмысленного кровопролития было предложено не вступать в боевые действия, а просто вывести свои войска из Донбасса. Не захотели. Ну что же, это — их решение», — сказал российский президент.
Он добавил, что рано или поздно к киевскому правительству придёт осознание того, что происходит в реальной обстановке.
Двадцать четвертого февраля Путин заявил о начале спецоперации на Украине, целью которой, по его словам, являются защита республик Донбасса, а также денацификация и демилитаризация Украины.
За это время под контроль донбасских республик перешли десятки населённых пунктов, ранее контролировавшихся киевским режимом.
Народная милиция ДНР при поддержке российских войск ведёт бои за второй по величине город народной республики Мариуполь, временно оккупированный Украиной.
В то же время украинские силовики продолжают регулярно обстреливать населённые пункты Донбасса.