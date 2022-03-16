Президент РФ Владимир Путин осудил обстрел украинской стороной Донецка ракетой «Точка-У», назвав это кровавым терактом, который можно сравнить с действием фашистов накануне своего поражения. Его слова прозвучали 16 марта на совещании по вопросам экономики. Трансляцию вел телеканал «Россия 24»

Ракета «Точка-У» была сбита силами ПВО ДНР над Донецком в понедельник, 14 марта. Ее фрагменты упали в центре города и привели к человеческим жертвам. Почувствуют на своей шкуре: Шурыгин дал прогноз, что будет с ВСУ после теракта в Донецке © РИА Новости, Максим Блинов / Перейти в фотобанк

«Это был откровенный кровавый теракт, который унёс жизни больше 20 человек. И такие обстрелы продолжаются все последние дни», — отметил Путин.

Он подчеркнул, что украинские силовики «бьют без разбора, по площадям».

«С фанатизмом и остервенением обречённых. Как фашисты, которые в последние дни Третьего Рейха пытались утащить с собой в могилу, как можно больше невинных жертв», — провел аналогию российский президент.

Путин заявил, что на Западе никак не отреагировали на произошедшее в Донецке.

«Как будто ничего не было. Именно также лицемерно они отводили глаза все последние восемь лет, когда матери на Донбассе хранили своих детей, когда убивали стариков», — сказал глава российского государства.

Как рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Владимир Корнилов, теракт в Донецке — это абсолютно показательный случай, демонстрирующий «гнилое нутро всей этой западной антироссийской, русофобской, уже не скрываемой никем пропаганды».