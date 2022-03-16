Ракета «Точка-У» была сбита силами ПВО ДНР над Донецком в понедельник, 14 марта. Ее фрагменты упали в центре города и привели к человеческим жертвам.
«Это был откровенный кровавый теракт, который унёс жизни больше 20 человек. И такие обстрелы продолжаются все последние дни», — отметил Путин.
Он подчеркнул, что украинские силовики «бьют без разбора, по площадям».
«С фанатизмом и остервенением обречённых. Как фашисты, которые в последние дни Третьего Рейха пытались утащить с собой в могилу, как можно больше невинных жертв», — провел аналогию российский президент.
Путин заявил, что на Западе никак не отреагировали на произошедшее в Донецке.
«Как будто ничего не было. Именно также лицемерно они отводили глаза все последние восемь лет, когда матери на Донбассе хранили своих детей, когда убивали стариков», — сказал глава российского государства.
Как рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Владимир Корнилов, теракт в Донецке — это абсолютно показательный случай, демонстрирующий «гнилое нутро всей этой западной антироссийской, русофобской, уже не скрываемой никем пропаганды».