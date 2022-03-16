«Принципиальные для России и её будущего вопросы по нейтральному статусу Украины Москва готова обсуждать в ходе переговоров», — сказал Путин.
Ранее глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский заявил, что Киев предлагает рассмотреть в качестве варианта своей демилитаризации и нейтрального статуса вариант Австрии или Швеции, то есть с сохранением армии и флота. Член украинской делегации, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в ответ заявил, что украинские власти не рассматривают такой вариант.
Российская спецоперация в Донбассе началась 24 февраля. Народная милиция ДНР и ЛНР начали наступление на позиции украинских вооруженных формирований при поддержке ВС РФ. Также российская армия нанесла удары по военным объектам в украинских регионах. В настоящий момент под контролем вооруженных сил России находится вся Херсонская область.
Как рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко, нейтралитет по типу Австрии или Швеции для Украины будет означать лишь плохо скрываемое сотрудничество с НАТО.