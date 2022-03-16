Россия готова обсуждать с Украиной вопрос ее нейтрального статуса. Об этом 16 марта рассказал на совещании по эконмическим вопросам президент РФ Владимир Путин. Трансляцию его выступления вел телеканал «Россия 24»

«Принципиальные для России и её будущего вопросы по нейтральному статусу Украины Москва готова обсуждать в ходе переговоров», — сказал Путин.

Ранее глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский заявил, что Киев предлагает рассмотреть в качестве варианта своей демилитаризации и нейтрального статуса вариант Австрии или Швеции, то есть с сохранением армии и флота. Член украинской делегации, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в ответ заявил, что украинские власти не рассматривают такой вариант.

Путин объяснил, почему российская армия действует не только в Донбассе © POOL / POOL / Перейти в фотобанк

Как рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко, нейтралитет по типу Австрии или Швеции для Украины будет означать лишь плохо скрываемое сотрудничество с НАТО.