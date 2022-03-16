«Если бы российские войска остановились на границах Луганской и Донецкой Народных Республик, это не стало бы окончательным решением, не сняло бы угрозы для России», — сказал Путин.
Российская спецоперация в Донбассе началась 24 февраля. Народная милиция ДНР и ЛНР начали наступление на позиции украинских вооруженных формирований при поддержке ВС РФ. Также российская армия нанесла удары по военным объектам в украинских регионах. В настоящий момент под контролем вооруженных сил России находится вся Херсонская область.