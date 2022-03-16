Президент РФ Владимир Путин 16 марта заявил, что Вооруженные силы России действуют не только в Донбассе и объяснил, почему было принято такое решение. Его выступление на совещании по развитию экономики транслировал телеканал «Россия 24»

Ищенко объяснил, почему Путин «ждал восемь лет» в вопросе защиты Донбасса © РИА Новости, Нина Зотина Путин. Российская спецоперация в Донбассе началась 24 февраля. Народная милиция ДНР и ЛНР начали наступление на позиции украинских вооруженных формирований при поддержке ВС РФ. Также российская армия нанесла удары по военным объектам в украинских регионах. В настоящий момент под контролем вооруженных сил России находится вся Херсонская область.